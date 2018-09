"Borussia biedt waanzinnig bedrag"

"Joop Munsterman zegt, dat ik met mijn volle verstand een contract heb getekend en dat is absoluut waar. Maar zoals Joop zelf ook heeft aangegeven, verdient een speler een faire kans als een club zich meldt en er een waanzinnig bedrag uitrolt. FC Twente heeft voor mij 900.000 euro betaald, toen ik van De Graafschap kwam, en kan nu binnen drie jaar 14 miljoen voor mij krijgen. Dat is toch een waanzinnig bedrag. Een bedrag dat ongekend is in Nederland en voor FC Twente.”

