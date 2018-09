’Voor een feestje’

NAAM: Romy MisranLEEFTIJD: 25BEROEP: StudentWAAR: Brandy & MelvilleWAT: Crop top en spijkerbloes

Was het liefde op het eerste gezicht?„Nee, ik heb net een uur in de winkel staan twijfelen. Ik wilde eigenlijk een rokje kopen, maar op het laatste moment bedacht ik me dat ik eigenlijk nog een rok heb. Toen heb ik voor dit spijkerbloes gekozen.”

Heb je een speciale gelegenheid in gedachte?„Vanavond hebben we een verrassingsfeestje voor mijn nichtje. Zij heeft zes maanden stage gelopen in Malawi en ze wordt vijfentwintig. Ik ben heel blij dat ze weer naar huis komt en ik wil er dan ook wel een beetje leuk uit zien vanavond.”

Denk je dat ze blij is met de verrassing?„Ik denk het wel. Ze wilde het eigenlijk niet vieren, maar wij vonden dat we haar vijfentwintigste verjaardag niet konden overslaan. Het wordt vast gezellig.”