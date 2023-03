Amerikanen en Russen samen onderweg naar ruimtestation ISS

Een technische fout aan het grondsysteem gooide maandag enkele minuten voor vertrek roet in het eten. Er waren problemen met de toevoer van de brandstof die nodig is om te lanceren, maar die zijn inmiddels opgelost. De bemanningsleden arriveren ongeveer een dag na vertrek op hun bestemming, waar ze een half jaar lang tientallen verschillende onderzoeken zullen uitvoeren.

Maan

Een van de bemanningsleden is Sultan al-Neyadi (41) uit de Emiraten. Zijn land wil zich met ruimtevaart profileren. Een ander bemanningslid is de 37-jarige Amerikaan Warren Hoburg. Hij wordt getraind om over een paar jaar naar de maan te kunnen gaan. De andere twee anderen zijn de Amerikaan Stephen Bowen (59) en de Rus Andrej Fedjaev (42).

In het ruimtestation zitten nu zeven bewoners, van wie vier deze maand terugkeren naar de aarde. Voor de andere drie kwam zondag vervangend vervoer aan, een nieuw vaartuig waarmee ze in september kunnen terugkeren. Het ruimteschip waarmee ze eigenlijk zouden vertrekken, is kapotgegaan door inslag van ruimtegruis. Dat vaartuig gaat zonder mensen aan boord naar de aarde.