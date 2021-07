Man rijdt met scootmobiel grafkelder in op begraafplaats Noordwijk

Binnenland

Tiener (14) dood na botsing buggy en bestelbus in Lunteren

Een 14-jarige passagier van een buggy is overleden na een aanrijding vrijdag op de Renswoudsestraatweg in Lunteren. De buggy botste tegen een busje. In de buggy zat ook nog een 20-jarige bestuurder. De toestand van deze persoon is onduidelijk.