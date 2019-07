Amerikaanse minister gelast executie vijf terdoodveroordeelden

Barr wil daar nu verandering in brengen en beroept zich op de bestaande wetgeving. „Het Congres heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de doodstraf door wetten die door de volksvertegenwoordigers in beide kamers van het Congres zijn aangenomen en door de president zijn ondertekend. Het ministerie van Justitie handhaaft de rechtsstaat - en we zijn het aan de slachtoffers en hun families verplicht om het vonnis uit te voeren”, aldus Barr in de verklaring.

Barr omschrijft de vijf veroordeelden als „plegers van verschrikkelijke misdaden.” De mannen zijn veroordeeld voor een of meerdere moorden waarbij in alle gevallen een kind tot de slachtoffers behoorde. Volgens de minister zullen binnenkort meer namen van veroordeelden worden genoemd die geëxecuteerd moeten worden.