Kwart miljoen voor gouden tip verdwijning Maria van der Zanden

De avond van haar verdwijning startte de politie met een onderzoek. Er kwamen tips binnen, er werd met getuigen gesproken en er zijn mensen gehoord. Het onderzoek leidde niet tot de oplossing van de verdwijning van Maria, ook de spullen waarmee ze vertrok werden niet teruggevonden. Maria had een rugtas mee met haar portemonnee, brood en wat persoonlijke spulletjes. De politie lijkt het aannemelijk dat de jonge vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de Foundation.

„Wat kan er wel niet gebeurd zijn?”, vroeg de vader van Maria, Ab van der Zanden, zich na al die jaren nog af in RTL Boulevard. „Dat laat je niet meer los.”

De politie heropende verschillende keren het onderzoek naar de verdwijning. Ook Francien Lijnkamp, leider van het coldcaseteam is blij dat er nu een ultieme poging wordt gedaan om de zaak op te lossen. „Een jonge vrouw die zomaar van de aardbodem verdwijnt, met de aannemelijke kans dat het om een misdrijf gaat... Ze had je eigen buurmeisje, zusje of nichtje kunnen zijn. Ik vind het niet te verkroppen dat de zaak nog niet is opgelost.”

Bekijk ook: Onderzoekers vinden mogelijk graf Tanja Groen

Stichting De Gouden Tip

Peter R. de Vries richtte de Stichting De Gouden Tip vlak voor zijn dood op om geld op te halen voor een beloning in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Hoewel meer dan een miljoen euro werd opgehaald, is deze zaak nog altijd niet opgelost. Na zijn dood werd de stichting omgedoopt tot de Peter R. de Vries Foundation.

Naast de beloning voor de gouden tip in de zaak Tanja Groen, werd ook een beloning uitgeloofd voor de vermissing van Germa van der Boom en voor de 7-jarige Jaïr Soares die in 1995 verdween op het strand in Monster (Zuid-Holland). In die zaak kwamen 150 tips binnen. Ook zijn geldbedragen uitgeloofd in de moordzaak van de 28-jarige Rosleny Magdalena, in 2016 in Amsterdam.

Bekijk ook: Ruim 150 tips over vermiste Germa van den Boom