Denktank opent aanval op pretvluchten

Volgens de Werkgroep Toekomst Luchtvaart veroorzaken goedkope weekendjes weg ’herrie, vervuiling en overbevolkte binnensteden’. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Na de coronacrisis moet de politiek een nieuw groeiplafond stellen voor Schiphol: 400.000 starts en landingen per jaar in plaats van de 500.000 vluchten in 2019. Dat hoeft niet ten koste te gaan van het KLM-netwerk. Wel moeten goedkope vluchten naar Europese steden in de ban.