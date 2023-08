Wagner dreigt met geheim wraakplan, maar dood Prigozjin lijkt genadeslag voor huurlingenleger

Amsterdam - De Wagner Groep zou een ’volledig mobilisatieplan’ klaar hebben liggen in het geval van de dood van leider Jevgeni Prigozjin. Volgens de website Readovka, die nauwe banden onderhield met Prigozjin, had Wagner ‘al een hele tijd een goedgekeurd actieplan klaar liggen voor het geval dat Jevgeni Prigozjin of Dmitri Oetkin om het leven zouden komen’. „Er ligt een plan voor volledige mobilisatie, ongeacht wie er verantwoordelijk was voor hun dood”, verklaart een bron op de site.