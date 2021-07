Ongevaccineerde coronapatiënten in Alabama smeken om vaccin als het al te laat is

In Birmingham Alabama gaan ambtenaren de deuren langs om mensen aan te sporen zich te laten vaccineren. Ⓒ foto AFP

Washington - Jonge, ongevaccineerde corona-patiënten smeken haar om het vaccin als ze in het ziekenhuis terechtkomen, maar dan is het al te laat. Dat zegt Brytney Cobia. Zij is dokter in de staat met de laagste vaccinatiegraad van Amerika: Alabama. Op dit moment slaat de deltavariant daar hard toe en in andere staten waar met name conservatieve Amerikanen het vaccin niet zien zitten.