Illegale rave met 2500 bezoekers in Frankrijk eindigt in geweld

Het technofeest vond plaats in Lieuron, ten zuiden van Rennes in de regio Bretagne. Lokale gendarmes probeerden „deze gebeurtenis te voorkomen, maar werden geconfronteerd met felle vijandigheid van veel feestgangers”, aldus de autoriteiten. De politie wist het feest niet stil te leggen en vrijdag waren nog altijd feestgangers aanwezig in het gebied, dat is afgesloten.

Grote bijeenkomsten zijn op dit moment verboden in Frankrijk vanwege het coronavirus. Ook geldt er een avondklok vanaf 20.00 uur. De autoriteiten vrezen dat het feest leidt tot een corona-uitbraak.

De bezoekers kwamen uit heel Frankrijk en zelfs uit het buitenland. Het feest zou hebben plaatsgevonden in een leeg pakhuis van een opslagbedrijf. In het gebied stonden auto’s geparkeerd met nummerborden uit heel Frankrijk. Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld naar het illegale feest.

In de zuidelijke stad Marseille maakte de politie een einde aan een illegaal feest met ongeveer 300 bezoekers. Meer dan 150 personen kregen een waarschuwing en de drie vermoedelijke organisatoren zijn gearresteerd. Ook dat feest eindigde in geweld. Tijdens de jaarwisseling waren in heel Frankrijk 132.000 politieagenten op de been.