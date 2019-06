Man dodelijk geschept op A2 na buspech

„Het slachtoffer zat in een touringcar die pech kreeg en langs de kant van de weg was gestopt. De man stapte uit en werd geschept door een voorbijkomende auto”, meldt de politie Oost-Brabant. De snelweg is tussen knooppunt Leenderheide en Heeze/Leende volledig afgesloten voor het verkeer.

De identiteit van het slachtoffer moet nog formeel vastgesteld worden en de nabestaanden moeten uiteraard eerst geïnformeerd worden. Het bekendmaken van de leeftijd en woonplaats van de man laat daarom nog even op zich wachten.