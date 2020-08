9 jaar cel voor Rotterdamse douanier die drugs doorliet

Afbeelding ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft douanier Hassan O. veroordeeld tot negen jaar cel voor betrokkenheid bij de invoer van 1516 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. Begin vorig jaar werd de bewuste lading onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met mango’s uit Brazilië. Er was twaalf jaar tegen O. geëist.