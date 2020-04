Vijf studenten op hun eigen balkon: toch 400 euro boete

Volgens de politie is het balkon ’openbare ruimte’. Ze moeten elk vierhonderd euro aftikken.

Volgens het Leidsch Dagblad is er veel onrust onder studenten om de gemeentelijke noodverordening studenten niet als ’gezamenlijk huishouden’ erkent. Dat betekent dat je in een Leids studentenhuis 1,5 meter afstand moet houden van elkaar. „Bij het minste signaal van overlast mogen agenten een studentenhuis betreden en een coronaboete opleggen”, aldus de krant.

Dat is op het balkon aan de Vrijheidslaan dan ook gebeurd. Geneeskundestudent Valentijn Kok is verontwaardigd. „Wij delen alles: woonkamer, keuken, douche, toilet, balkon.”

De vijf vierden een redelijk luidruchtig feestje van een van hun huisgenoten toen ze op de bon werden geslingerd. „We hadden verwacht dat we een waarschuwing zouden krijgen wegens geluidsoverlast, maar in plaats daarvan zeiden ze dat we een coronaboete kregen omdat we met vijf man op openbaar terrein waren geweest. Nou, ik kan je één ding vertellen: niemand kan van buiten op dat balkon komen. Het is alleen bereikbaar vanuit ons eigen huis.”

De student, die bijval heeft gekregen uit de gemeenteraad, gaat in beroep tegen de boete. „Het vervelende is dat aan die boete ook een strafblad vastzit, en dat kan gevolgen hebben voor de toekomst.”