LIVE | Meer dan 400 coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is gestegen tot boven de vierhonderd. Het is voor het eerst sinds 10 juni dat het aantal opgenomen patiënten boven die grens uitkomt. In een week tijd is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zo goed als verdubbeld.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, verwacht dat het aantal patiënten ook de komende week blijft stijgen. „Om de druk gelijkmatig te verdelen worden de patiënten in de drukke regio’s verspreid.”

In totaal liggen nu 410 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op zondag waren dit er 353. Het aantal opgenomen patiënten steeg in het afgelopen etmaal dus met 57. Dit is de grootste stijging in een dag sinds half maart. Op de verpleegafdelingen liggen nu 325 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 49 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 77 naar 85.

Precies een week geleden, op 14 september, behandelden ziekenhuizen 209 mensen wegens coronabesmetting: 166 coronapatiënten op een verpleegafdeling en 43 op een intensive care.

