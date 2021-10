3700 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Tilburg

Volgens de woordvoerder gaat het om de „eerste grote vuurwerkvangst van het jaar. En het zal zeker niet de laatste zijn.”

De vuurwerkvondst is volgens de woordvoerder een „toevalstreffer.” Rechercheurs in burger volgden donderdag een vrachtwagen, die na huur niet was teruggebracht. De gestolen wagen stond bij vijf containers, in een buitengebied tussen Hulten en Tilburg. Tijdens de observatie openden twee mannen een van de containers, waaruit kartonnen dozen in de laadruimte van de gestolen vrachtwagen werden getild.

Op de dozen stond een waarschuwingslabel voor explosiegevaar. Daarop besloten de rechercheurs in te grijpen. In de dozen zat 3700 kilo vuurwerk, onder meer zwaar vuurwerk zoals shells en cakes, een stuk vuurwerk waar meerdere vuurwerkeffecten achter elkaar worden ontstoken. In de andere vier containers zat geen vuurwerk, maar werden onder meer schoenen gevonden.

De aangehouden mannen zijn afgelopen weekend vrijgelaten. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt. De politie is nog bezig met een onderzoek naar de herkomst van de partij vuurwerk.