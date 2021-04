Twee kemphanen strijden om macht in CDU/CSU

Video

‘Prinses Ariane heeft iets ondoorgrondelijks’

Vandaag is prinses Ariane jarig! De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima blaast 14 kaarsjes uit. Ariane van Oranje is de derde in lijn voor de troonopvolging, maar wat weten we eigenlijk over deze prinses? Koningshuisdeskundige Pieter Klein Beernink praat ons bij.