Hier ruziën eilanden en politiek Den Haag over

Den Haag - Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ruziën met het kabinet over eisen waaraan zij moeten voldoen om aanspraak te maken op een nieuwe lening. De zorg, salarissen van ambtenaren, de financiële sector, het onderwijs en de rechtstaat moeten op de schop. Dat blijkt uit de lijst met voorwaarden, waarvan een concept in handen is van De Telegraaf.