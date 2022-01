Yesilgöz en Wilders hebben ’goed en prettig gesprek’ gehad over afkomst-tweet

Het gesprek dat Wilders en Yeşilgöz er woensdag over hadden was „goed en prettig”, aldus de PVV-leider. De minister beaamt dat en bedankt Wilders. Wat er precies is besproken, is niet bekend. Een woordvoerder van de minister kan ook niet zeggen of Wilders excuses heeft gemaakt. De twee zouden afgelopen week spreken, maar dat ging niet door vanwege een debat waarbij Yeşilgöz aanwezig moest zijn.

Het was tot dusver nog niet van een gesprek gekomen, mede omdat Wilders niet reageerde op telefoontjes of appjes, zei Yeşilgöz bijna twee weken na de tweet. Sindsdien had ze niets van Wilders gehoord. De PVV-leider verdedigde dat Yeşilgöz toen nog staatssecretaris voor Klimaat was en niet wist wat hij met haar te bespreken had.

De tweet kwam Wilders op grote woede vanuit de rest van de politiek te staan. Premier Mark Rutte, partijgenoot van Yeşilgöz, vond dat Wilders met zijn tweet „door een grens is gezakt.” Ook vond hij het „een lullig smoesje” waarom Wilders de telefoon niet opnam. De coalitiepartijen pakten hem ook hard aan tijdens het debat over de regeringsverklaring. „Waarom wel het lef hebben om zo’n verwerpelijke tweet te sturen, maar niet om terug te bellen?” vroeg VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte had direct excuses gewild van Wilders.