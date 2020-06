33 verwaarloosde dieren in beslag genomen in Rheden

Bij de eerste controle door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming bleek dat 5 konijnen in veel te kleine hokken zonder bodembedekking. „De kans op wondjes aan de poten is groot. De dieren hadden bovendien geen water tot hun beschikking. „In overleg met de Rijksdienst die toeziet op de naleving van de Wet Dieren werden maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren. Dit soort maatregelen zijn erop gericht de eigenaar zelf tot actie over te laten gaan en te laten beseffen dat het beter moet”, zo meldt de Dierenbescherming.

Urine en ontlasting

„Helaas bleek dit niet het gewenste resultaat te hebben. Bij een tweede controle zaten er veel meer dieren.” Zowel de verblijven van de dieren als de dieren zelf waren smerig en zaten onder de urine en ontlasting. Vooral bij het warme weer is dat vragen om ziektes. Bij konijnen is de kans groot op Myiasis waarbij larven van vliegen in de uitwerpselen worden afgezet.”

Het weghalen van de dieren is volgens de Dierenbescherming een vergaand middel. „Deze eigenaar kreeg kans op kans maar er verbeterde niks, integendeel het verslechterde zelfs. Dat begrijpen we echt niet”, vertelt een van de betrokken inspecteurs.

De verwaarloosde dieren zijn in beslag genomen en werden overgebracht naar een opvangadres. Alle kosten worden op de eigenaar verhaald en deze kan ook een proces-verbaal tegemoet zien.