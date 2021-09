Nachthoreca mag weer open, maar niet ’s nachts

De nachthoreca, zoals discotheken en clubs, mogen vanaf 25 september weer bezoekers ontvangen tussen 6 uur ’s morgens en 12 uur ’s nachts.

Het is de uitkomst van een zoektocht om clubs en discotheken enige ruimte te geven en toch het Outbreak Management Team (OMT) gerust te stellen. Het OMT is beducht voor het besmettingsrisico dat dansende menigten kunnen opleveren.

Rutte en De Jonge kondigen het aan als een versoepeling; per 25 september wordt de afstandsregel van anderhalve meter losgelaten. Daar staat de invoering van de coronapas tegenover. Wie toegang wil krijgen tot horeca, sportwedstrijd, concert of theater moet kunnen laten zien dat hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is, ook voor een enkele cappuccino op het terras.

Elke dag opnieuw QR-code

Voor meerdaagse festivals moeten bezoekers elke dag opnieuw een verse QR-code laten zien. Dat betekent voor wie niet is gevaccineerd: tussentijds testen.

Grote overdekte evenementenlocaties, zoals Ahoy en Ziggo Dome, moeten voorlopig nog draaien op driekwart van hun capaciteit. Voetbalstadions gelden als buitenlocaties en mogen wel weer alle stoelen bezetten.

Mondkapjes

Ook voor het onderwijs gaan versoepelingen gelden. Zo hoeven straks niet meer hele klassen naar huis nadat er bij één van de leerlingen een besmetting is vastgesteld. Mondkapjes in de gangen hoeven ook niet meer.

Bij de vorige persconferentie noemde Rutte 1 november als streefdatum om alle maatregelen los te laten, zoals de toegangsbewijzen. Het lijkt erop dat die datum niet wordt gehaald, aangezien het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) advies heeft gevraagd voor de versoepelingen voor ’begin november’. Daarna volgt een nieuw ’weegmoment’ van het kabinet.