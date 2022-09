’Charles pas zaterdag officieel uitgeroepen tot koning’

Sinds het moment dat Elizabeth de ogen voorgoed sloot, is Charles koning van Groot-Brittannië. Dit moet echter nog worden bekrachtigd door de zogeheten Accession Council, een soort ’toetredingsraad’ die bestaat uit meer dan 700 mensen, voornamelijk voormalige en huidige politici.

Volgens The Guardian zorgt het overlijden van Elizabeth in de namiddag van donderdag ervoor dat er niet voldoende tijd is om de toetredingsraad vrijdag al te laten samenkomen. De Britse krant The Telegraph meldde eerder al dat slechts zo’n 200 van de raadsleden samen zullen komen om de onomstotelijke beslissing te nemen Charles III formeel tot monarch uit te roepen.

Formeel

Zodra dit is gebeurd, wordt Charles in St. James’s Palace formeel uitgeroepen tot koning. Daarna gebeurt dit volgens het minutieus uitgewerkte plan London Bridge vanaf het balkon van Buckingham Palace, op Trafalgar Square en vervolgens in andere steden in het land. Charles moet in de dagen tot de begrafenis van Elizabeth de vier landsdelen van het Verenigd Koninkrijk bezoeken.

Hoewel Charles nu al koning en dus vanaf zaterdag formeel koning is, volgt zijn kroning pas later. Dit kan mogelijk vele maanden duren. De voorbereidingen voor de kroning van Elizabeth, in 1953, namen veertien maanden in beslag.