Schiphol wil Hooijmaijers horen

Dit blijkt uit processtukken, in handen van De Telegraaf. Vijf jaar geleden trof Hooijmaijers namens de provincie een geheime schikking met Chipshol. Later bleek dat de provincie elf miljoen aan de vastgoedonderneming van de familie Poot had betaald, om van een slepend juridisch proces af te zijn. De luchthaven wil de ex-gedeputeerde horen over zijn rol bij de totstandkoming van die schikking.

Chipshol werd jaren tegengewerkt door de provincie Noord-Holland, bij zijn plannen om een bedrijvenpark naast Schiphol te bouwen. Na een langdurige rechtsgang bleek dat de bezwaren van de provincie ongegrond waren, waarna Chipshol een miljoenenclaim indiende.

