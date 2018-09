Schaken maakt emoties los

„Ik heb Ruben een sms met hoofdletters gestuurd, dat ik ongelooflijk emotioneel werd van zijn definitieve selectie. Wat ben ik trots …”, zegt Joop Gall.

Gall had Schaken tussen 2005 en 2008 onder zijn hoede bij BV Veendam. „Ik pikte hem op bij Cambuur Leeuwarden 2. Ruben was een heel fragiele jongen, mentaal breekbaar en kwetsbaar. Hij had duidelijk geen baat bij een schreeuwende trainer, maar moest voorzichtig worden behandeld. Ik zag wel wat in hem en ben met hem aan de slag gegaan. Beetje bij beetje heb ik hem duidelijk gemaakt dat hij zijn hoofd maar iets boven het maaiveld hoefde uit te steken om in de eredivisie een goed belegde boterham te verdienen. Dat werd zijn doel. En nu Oranje … Nee, dat had ik toen absoluut niet verwacht. Prachtig dit …”

