Familie Ichelle tegen verdachte Sandra: ’Vertel ons de waarheid’

„Ondanks al je leugens en bedrog vraag ik je de waarheid te vertellen”, richtte de broer van het slachtoffer zich tot H. „Haal ons uit deze veel te lange emotionele achtbaan.”

Van de Velde verdween op 15 december 2020. Delen van haar lichaam werden tien weken later gevonden in een kanaal. H. werd opgepakt. Ze had een spirituele winkel, enkele panden van het naaiatelier van het slachtoffer. Het slachtoffer en de echtgenoot van H. zouden na het aangaan van een ’driehoeksrelatie’ verliefd zijn geworden op elkaar.

Een affaire tussen Van de Velde en H.’s echtgenoot zou ’ruzie’ hebben veroorzaakt. „Hij kon me gestolen worden. Wij waren vriendinnen en ik had me er bij neergelegd dat zij een relatie hadden”, ontkende H.

Volgens H. probeerde ze het slachtoffer tijdens een gesprek in de keuken van haar winkel te waarschuwen voor haar echtgenoot. Bij die „discussie” zou over en weer zijn geduwd, waarbij Van de Velde het bewustzijn verloor toen ze met haar hoofd een radiator raakte. „Ik raakte in paniek en heb haar zachtjes gewurgd.”

Een klant zou ondertussen de winkel hebben bezocht. Zij hoorde gekreun achter een gordijn, maar H. zei dat „alles in orde” was.

De familie gelooft het verhaal van H. niet. „Je hebt er bewust voor gekozen om mijn kind van het leven te beroven”, zei de moeder. „Als Ichelle bewusteloos raakte, dan bel je 112. Jij hebt gecheckt of ze nog leefde en daarna moedwillig je handen op haar keel gezet.”

Het wekenlang verbergen van het lichaam in de winkel noemde de moeder „psychopathisch en gewetenloos gedrag.” „Je hebt mijn dochter in stukken gedumpt alsof je gewoon de vuilnis buiten zette.”

H. bleef bij haar verklaring en zei dat ze „jaren mentaal was mishandeld” door haar echtgenoot. „Het kan zijn dat mijn bom toen is gesprongen. Het had nooit mogen gebeuren.”

Donderdag maakt het OM de strafeis bekend. Volgens deskundigen is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar door stoornissen, maar zou tbs met dwangverpleging niet noodzakelijk zijn.