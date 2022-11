LIVE | Lichaam van vermiste Ichelle wekenlang verstopt in winkel: ’Ik kreeg haar niet opgetild’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Toen de broer en moeder van het slachtoffer bij de zoektocht op 5 januari navraag deden in de winkel en rondkeken, lag daar het stoffelijk overschot nog steeds. „Ze lag nog helemaal heel in het pashokje. Ik had er allemaal dozen voor gezet en heel veel wierook gestookt”, vertelde H. de rechters. „Ik heb daarvoor geprobeerd om haar zo uit de winkel te krijgen, maar kreeg haar niet opgetild.”

De periode erna kocht H. onder meer een handbijl en zaag om het lijk in stukken te snijden. De delen stopte ze in verschillende vuilniszakken, waarmee ze lange tijd rondreed in haar auto. Een ontgeurder moest de stank maskeren. Na het dumpen van de eerste zakken in een kanaal, hield H. nog een deel van het lichaam in een garage.

Van de Velde verdween op 15 december 2020. De verdenking van de politie viel op de eigenaresse van een spirituele winkel, iets verderop in hetzelfde rijtje panden als het naaiatelier van het slachtoffer.

Hoewel de vrouwen aanvankelijk een vriendschap opbouwden, zouden ze drie dagen voor de verdwijning van Van de Velde een flinke ruzie hebben gehad. Het slachtoffer en de echtgenoot van H. zouden na het aangaan van een ’driehoeksrelatie’ verliefd zijn geworden op elkaar. Van een moordplan was volgens H. geen sprake. „We waren vriendinnen en had me erbij neergelegd dat zij een relatie hadden.”

H. claimde dat ze het slachtoffer tijdens een gesprek wilde waarschuwen. „Hij zou Ichelle bezwangeren en dan kon ze niet meer van hem afkomen. Ik wilde niet dat zij hetzelfde zou meemaken als ik.”

Volgens H. ontaardde die ontmoeting met het slachtoffer in de keuken van haar winkel in een „discussie.” Daarbij zou over en weer zijn geduwd, waarbij Van de Velde na de val tegen een verwarming bewusteloos was geraakt. „Ik raakte in paniek. Toen heb ik zachtjes haar keel dichtgeknepen.”