LIVE | Sandra H. voor de rechter na gruwelijke dood Ichelle van de Velde

Sandra H. zou Ichelle van de Velde hebben geduwd waarna ze door de val bewusteloos raakte en vervolgens haar keel hebben dichtgeknepen. Behalve van moord wordt ze vervolgd voor het verbergen van het in stukken gezaagde lijk. Daarbij liet ze haar minderjarige zoon helpen. De jongen sleepte zakken en dozen naar de auto, maar had geen idee wat erin zat.

Verklaring

Na haar arrestatie gaf H. toe dat ze meer wist over de verdwijning, maar dat ze louter in opdracht van een ander had meegeholpen met wegmaken van lichaamsdelen. Dat verhaal hield H. vijftien maanden vol, maar toen kwam ze alsnog met een bekennende verklaring.

Ichelle en de partner van Sandra H., met wie ze in scheiding lag, hadden in de tijd van haar verdwijning een relatie met elkaar. In december 2020 verdween Ichelle spoorloos. In de winkel van Sandra H. werden bloedsporen van haar gevonden en ook op de schacht van Sandra H.’s laars. Ook werden er vreemde berichten via Ichelle’s telefoon verstuurd, vermoedelijk door Sandra H. De vrouwen kenden elkaar goed.

Na meerdere zoektochten werd Ichelles lichaam teruggevonden in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement.