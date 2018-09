Banenmotor Obama geen carrièremaker

Dat is ook over de langere termijn een beetje het verhaal: president Barack Obama mag dan wel claimen dat hij 5 miljoen banen heeft geschapen (volgens anderen niet meer dan 3,5 miljoen), maar in veel gevallen gaat het dan wel om minder betaalde banen. De verkiezingsslogan ’Osama bin Laden is Dead en GM is Alive’ is een mooie vondst, maar de lonen in de inderdaad weer op de been gebrachte Amerikaanse auto-industrie liggen wel veel lager dan voorheen.

Eerst maar even het goede nieuws. Volgens een onderzoek onder het bedrijfsleven blijkt dat 36% van de detailhandel meer personeel zal aannemen voor de kerst dan vorig jaar. Bijna 60% zegt in ieder geval even veel tijdelijke arbeidskrachten te zullen inhuren.

Walmart bestelt 50.000 tijdelijke krachten, Amazon doet dat ook, Toys R Us is goed voor 45.000 man en Macy’s zelfs voor 80.000. Target denkt daar met 90.000 helpers nog overheen te gaan. Ook bedrijven die al die aankopen moeten bezorgen, zoals Fed Ex en UPS, denken aan forse tijdelijke personeelsuitbreidingen. „De detailhandel verwacht een geweldig kerstseizoen. Na vier jaar economische problemen bestaat het gevoel dat het ergste achter de rug is en de consument de portemonnee weer zal trekken”, zegt analist Graig Rowley van Hay Group consulting.

