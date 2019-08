Dood Nora (15) steeds raadselachtiger

Het meisje, dat fysiek en geestelijk beperkt was, kan onmogelijk op eigen houtje de plek hebben bereikt waar haar naakte lichaam werd gevonden, zo zegt een lid van het zoekteam. De familie van het meisje wil graag een tweede autopsie buiten Maleisië laten uitvoeren, om er zo zeker van te zijn dat ’er geen essentieel bewijs wordt gemist’.

De vrijwilliger die mee zocht naar het meisje zegt in de Daily Mail dat het pad naar het ravijn bij de waterval, nog geen drie kilometer verwijderd van het chalet waar de familie verbleef, bijzonder moeilijk begaanbaar is. „Daar kon zij in haar eentje niet komen. Ik had er al moeite met lopen. Dat pad is al heel lastig voor mensen zonder een beperking. De begroeiing is er dik en trekt aan je benen, het hellingspercentage varieert van 20 tot 40 procent en je moet twee behoorlijk diepe stroompjes over om bij de plek te komen waar zij is gevonden. Het is er glad en rotsachtig. Mijn schoenen waren compleet vernield. En Nora zou daar dan blootsvoets naartoe moeten zijn gelopen...”

Ook Nora’s opa doet de suggestie dat de tiener daar op eigen houtje verzeild raakte af als ’absurd’. Hij denkt dat iemand Nora’s lichaam op de ontoegankelijke plek heeft gedumpt.

Die gedachte wordt versterkt door het feit dat diezelfde plek in de eerste week na de verdwijning van Nora al meermaals grondig werd doorzocht. Toen werd er geen spoor gevonden van het meisje. Op de tiende dag van haar verdwijning werd Nora gevonden.

Een eerste onderzoek wees uit dat zij is bezweken aan stress en een gebrek aan voedsel. Meer is er nog niet bekend. De politie: „We weten waaraan Nora is gestorven, we weten waar ze is terechtgekomen, we weten niet hoe ze daar is terechtgekomen...”