VVD en D66 halen uit naar Kamerleden in Stroe: ’Niet charmant en collegiaal’

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) adviseerde Van Campen en De Groot niet te gaan, omdat de veiligheid van de Kamerleden niet gegarandeerd kan worden. CDA’er Derk Boswijk kreeg ook dat advies, maar ging toch naar Stroe. Ook Kamerleden van de oppositie – onder wie Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Roelof Bisschop (SGP) – zijn present bij het boerenprotest.

„Dit valt me heel zwaar”, zegt VVD’er Van Campen. „Ik was er graag naartoe gegaan, om te praten met de boeren over hun zorgen. Als je wordt aangeraden om niet te gaan, omdat men niet kan instaan voor je persoonlijke veiligheid, dan heb je daar naar te luisteren.”

Het steekt Van Campen dat andere Kamerleden wél zijn gegaan: „Ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal – alle 150 Kamerleden – staan voor de vrijheid van meningsuiting en het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Ik had het elegant, charmant en collegiaal gevonden als we daarin als 150 Kamerleden één lijn zouden trekken.”

Verwijt

De VVD’er verwijt het de organisatie dat hij niet naar Stroe kan. „Er zouden best mogelijkheden zijn geweest voor de organisatie om ons bezoek op een veilige manier te laten plaatsvinden.” D66’er De Groot heeft geen goed woord over voor de lokale autoriteiten in Stroe: „Het is buitengewoon treurig dat je al je politiecapaciteit inzet om trekkers - die niet de weg op mogen - naar de demonstratie te leiden, en dat je geen mensen vrijmaakt om parlementariërs hun werk te laten doen.”

De Groot noemt het optreden van de burgemeester van Barneveld ’heel vreemd’. Ook haalt De Groot uit naar John Berends, de Commissaris van de Koning in Gelderland. „Ik kreeg gisteren een heel vaag telefoontje van de Commissaris van de Koning”, zegt De Groot. „Hij adviseerde mij om niet te gaan, maar hij had niets concreets. Pas daarna is een hele analyse gemaakt door de NCTV, en daar kwam een zeer negatief advies uit.”

D66’er Sjoerd Sjoerdsma, collega van De Groot, noemt het ’pijnlijk’ dat een Kamerlid als Boswijk wél naar Stroe is. „Toen Egypte PVV-Kamerlid De Roon weigerde, zegde de Tweede Kamer het werkbezoek af”, aldus Sjoerdsma. „Toen Rusland mij weigerde, was iedereen solidair. Zo stonden wij voor onze democratie. Het is pijnlijk dat enkele Kamerleden nu dat principe loslaten nu andere Kamerleden niet naar een demonstratie kunnen vanwege onveiligheid”, vindt Sjoerdsma.

Een keuze

Maar volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer is het ’een keuze’. „Onze Roelof Bisschip is gewoon in Stroe”, twittert Stoffer. „Overigens voel ik mij op de Veluwe altijd veel meer op m’n gemak dan in Den Haag.”

CDA-Kamerlid Boswijk laat vanuit Stroe weten dat het voor hem ’geen optie was om niet te gaan’. „Ik maak een hele zware tijd door binnen mijn partij”, zegt Boswijk. „Ik heb kunnen praten met boeren en voorzitters van vakverenigingen. Geen moment heb ik mij onveilig gevoeld.” De CDA’er noemt het ’klote’ dat andere Kamerleden niet konden komen. Zelf legde hij een negatief advies van de NCTV, om naar Stroe te gaan, naast zich neer.

BBB-leider Van der Plas vindt dat elk Kamerlid vrij moet zijn om te gaan en te staan waar hij of zij wil. „Maar als ik even naar mezelf kijk, persoonlijk, en er zou een demonstratie zijn van Extinction Rebellion bijvoorbeeld of een hele activistische milieugroep, dan zou ik denken, nou, daar ga ik niet heen. Wat is mijn meerwaarde daar? Ik ben het toch niet met ze eens en misschien worden ze wel boos op mij.”