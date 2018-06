'Ik heb stiekem op een andere partij gestemd'

Ik gaf niet meteen antwoord, waarop zij nogal korzelig zei: ‘Je kunt me heus wel vertrouwen hoor. Ik ga echt niet op een of ander obscuur clubje stemmen!’ Ik stamelde dat ik daar echt niet bang voor was en dat het inderdaad een goed idee was. Ze haalde haar schouders op en ging gewoon weer verder met tv-kijken. Maar het schaamrood stond bij mij nog op de kaken. Natuurlijk kon je op je eigen familie bouwen. Natuurlijk zou je dat vertrouwen nooit beschamen. Waarom deed ik dat dan wel?

Bij de vorige verkiezingen zou mijn man voor een klus in het buitenland zijn. Dat vond hij vervelend, want hij had nog geen verkiezingsronde gemist. Hij zette zijn kruisje altijd bij dezelfde partij en altijd in het hokje van de nummer 1. Maar goed, daar had je de machtigingskaart voor. Ik moest maar voor hem stemmen. Ik wist wel op wie, zei hij nog. Ik was het helemaal niet eens met zijn keuze. Dat ben ik het eigenlijk al jaren niet, maar bij deze verkiezingen leek het allemaal ineens veel belangrijker. Elke stem leek te tellen, zo voelde het.

Vlak voordat ik naar het stemlokaal ging, las ik nog even goed de standpunten van die bewuste partij en ineens dacht ik: nee, dat ga ik dus niet doen. Daar kan ik niet op stemmen. Het is mijn hand die dat potlood vasthoudt, dus mijn verantwoording. In het hokje heb ik voor hem op de eerste vrouw van mijn partij gestemd. Op dat moment voelde ik me helemaal in mijn recht staan, vond dat ik iets goeds had gedaan. Het was voor een goed doel. Maar eigenlijk al zodra ik het stemlokaal uitliep, begon er zich een knoop in mijn maag te vormen. Wat had ik nou eigenlijk gedaan? Hij had mij in blind vertrouwen gemachtigd en ik had hem bedrogen. Ik had het recht niet, het was zíjn stem.

Daarna probeerde ik het te verzachten. Ach, die ene stem, wat zou dat nou teweeg brengen. En hij hoefde er toch niks van te merken? Hij had ook vast weleens iets gedaan wat ik liever niet wilde weten. Dat hielp heel even. Maar toen ik een sms’je van hem kreeg of ik al had gestemd en dat-ie er morgenochtend weer zou zijn, voelde ik me meteen weer beschaamd. Durfde ’m amper aan te kijken toen hij weer thuis was.

De hele verkiezingstijd werd ik aan mijn bedrog herinnerd, het liefst keek ik helemaal niet meer naar de televisie. Puur omdat ik niet wist hoe ik me dan moest gedragen tegenover mijn man. Hij had niks in de gaten, wist niet beter dan dat ik precies had gedaan wat hij mij had gevraagd.

Dat is nu twee jaar geleden. Maar als ik eraan terugdenk slaat de hitte me weer uit. Misschien vinden andere mensen dat ik me aanstel om zo’n kleinigheidje, misschien hebben veel meer mensen weleens stiekem op een andere partij gestemd, maar vertrouwen is zoiets belangrijks. Dat is toch de basis van alles. En nu komt alles weer boven... Moet ik het hem vertellen?”

