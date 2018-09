'Waarom moet mijn schoonzus mee?!'

Tijdens een verjaardag klaagde ze steen en been, over dat ze altijd voor iedereen klaarstaat, maar dat niemand haar behoeften ziet. Ze zat helemaal in de slachtofferrol, die ze met verve speelde. Er stonden plots ontzettend veel mensen op om nog een drankje te halen, maar zoiets ziet zij dan niet. Tot overmaat van ramp had ze ook al niemand om mee op vakantie te gaan. ‘Maar ze kan toch met ons mee naar Spanje?’ zei mijn man plotseling tegen mij. Ik durfde geen nee te zeggen, iedereen keek me aan. Ik knikte wat halfbakken.

Onderweg naar huis schopte ik ruzie: hoe had hij dat kunnen voorstellen? Onze dochter had net aangegeven dit jaar voor het eerst met vriendinnen op vakantie te willen, daar had ik het best moeilijk mee. We zouden dus twee weken alleen met onze zoon van 14 gaan. In een stacaravan voor vier personen, van alle gemakken voorzien. Ik moet er niet aan denken dag en nacht mijn schoonzus op mijn lip te hebben. Maar mijn man, die een – onverklaarbare – geweldige band met zijn zus heeft, vindt mij een egoïst. Hij zegt dat ze het niet makkelijk heeft gehad, dat ze een verzetje nodig heeft, dat hij geniet van haar aanwezigheid. Genieten van haar aanwezigheid? Die vrouw is de belichaming van het woord ‘feeks’. Een vakantie met haar... Ik weet nu al hoe het gaat lopen.

Ze zal commentaar hebben op het eten, op de dingen die we ondernemen, zelfs over het weer zal ze mekkeren. ‘We hadden naar Turkije moeten gaan, daar is het altijd mooi.’ Voor mijn schoonzus is het nooit goed. Het is zo’n type dat in een ander land telkens iets te klagen heeft. Het type dat iets te eten bestelt en vervolgens standaard teleurgesteld is: ‘Waarom doen ze daar wórst op, bah!’ En ze zal natuurlijk ook nooit trakteren. Buiten de deur eten vindt ze sowieso zonde, ze neemt zelfs macaroni mee van huis als ze op vakantie gaat. Haar vaste merk.

Zij heeft haar eigen ideeën over hoe iets moet en als het anders gaat, is de beer los. Eropuit gaan vindt ze zonde van de tijd, terwijl wij juist graag de omgeving zien, cultuur willen proeven. En als wij dan wél gaan, speelt ze de ‘niemand houdt rekening met mij’-joker weer uit. Alles moet op haar manier. Ik heb zelfs eens een discussie met haar gehad over hoe ik mijn was ophang.

Ik zal de hele vakantie op mijn tenen moeten lopen, want als ik ergens een hekel aan heb, is het ruzie. En al helemaal met haar, het is een helleveeg. Zo’n vakantie hou ik een dag vol, twee dagen ook nog wel, maar na drie dagen denk ik dat ik gek word. Mijn grootste angst: dat het mijn man én haar bevalt. Dat ze het willen herhalen. Dat kan ik echt niet aan. Ik wil niets liever dan het voornemen van mijn man ondermijnen, maar ik heb geen idee hoe. Ik zou het niet eens erg vinden als ik vlak voor de vakantie de griep krijg.”

