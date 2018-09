Samen zingen schept een emotionele band. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers van de Stanford University. Ook dezelfde leuzen roepen en in elkaars pas lopen, blijkt bevorderend voor het saamhorigheidsgevoel te zijn. Wonderlijk eigenlijk dat voor die conclusie een wetenschappelijk onderzoek nodig is geweest. Studentenverenigingen en de jaarclubliedjes, hooligans en de spreekkoren, ja zelfs kerkgangers en de psalmen: er zijn maar weinig activiteiten die zo’n wij-gevoel creëren als samen zingen. In mijn middelbare schooltijd ben ik iedere zomer op schoolkamp geweest, en de liedjes die we ’s avonds onder knusse dekentjes rond het kampvuur zongen, ken ik nu nog. Donna, donna bijvoorbeeld; het melancholieke meezing-liedje over een kalfje in een veewagen. Of There is a house in New Orleans, over een man die zijn leven had vergooid aan dobbelen en drank – iets waar wij als dertienjarigen nog niet veel ervaring mee hadden, maar het zong zo lekker dramatisch weg.

Terwijl ik dit schrijf, kan ik de sfeer van toen meteen weer voelen: de zwoele zomeravonden, het knappen en sissen van het kampvuur, de steelse blikken naar de jongen waar je een oogje op had en met wie je hoopte onder één dekentje terecht te komen. In het begin heeft samen zingen meestal iets ongemakkelijks; denk maar aan het onwennige Lang zal ze leven dat altijd een beetje knullig wordt ingezet. Maar wanneer iedereen zijn schroom heeft overwonnen, is er niets zó motiverend als samen zingen. Ook tijdens het wandelen. Als rechtgeaarde Nijmeegse heb ik met mijn middelbare school vaak genoeg de Vierdaagse gelopen om te kunnen beamen dat in de pas lopen inderdaad een sterk saamhorigsheidsgevoel oproept. En als je er ook nog bij zingt, dan vliegt de Zevenheuvelenweg voorbij. Ook díe liedjes kan ik nu nog oplepelen; vooral de schunnige nummers van de Amerikaanse legereenheden, waar wij ons – tot afgrijzen van de Jezuïeten-wandel-paters die ons meestal begeleidden –volgaarne bij aansloten. (Kleine sample: I don’t know but I been told – Eskimo pussy is mighty cold.)

En nu is de volgende generatie alweer aan de beurt. Mijn dochter Emma is van de zomer voor het eerst op kamp geweest, en daar heeft ze het nu nog over. Of beter gezegd: daar zingt ze de liedjes nu nog van. Dat varieert van grappige, absurdistische teksten (‘Zeg nooit iets gemeens over een eend, want een eend is ook iemand z’n moeder’) tot klassiekertjes die wij vroeger ook al rond het kampvuur zongen. Dat laatste vindt Emma trouwens niet zo leuk want jongeren ervaren alles wat ze meemaken als uniek en nieuw en bijzonder. Wat ze dan in ieder geval níet willen horen, is dat hun moeder honderd jaar geleden vergelijkbare ervaringen heeft opgedaan. Maar later zal Emma begrijpen dat haar ervaringen weliswaar uniek zijn, maar dat ze tegelijkertijd worden gedeeld door vele generaties vóór haar. Zo kan ik de liedjes die mijn oma zaliger vroeger bij de afwas zong, nu nog zingen. De tijd vliegt voorbij en van veel dingen moet je afscheid nemen, maar de liedjes die je samen hebt gezongen blijven als een warm dekentje om je schouders hangen.