Schilderij Winston Churchill levert 1,5 miljoen euro op

Het schilderij werd verkocht door de nabestaanden van Aristoteles Onassis. Churchill deed het doek cadeau aan de Griekse miljardair aan het einde van de jaren vijftig. Churchill stond er niet om bekend veel van zijn kunstwerken weg te geven. Onassis is samen met onder anderen koningin Elizabeth en oud-president van Amerika Dwight Eisenhower een van de weinige mensen die een schilderij kreeg. „Als je bevriend bent met een van de rijkste en machtigste mensen ter wereld, dan geef je die een cadeau dat je zelf dierbaar is”, zei de vicevoorzitter van het veilinghuis er eerder over.

Het schilderij heet The Moat, Breccles en is gebaseerd op een landschap in de buurt van Norfolk. De nicht van Churchills vrouw woonde daar in het landhuis Breccles Hall. Het schilderij is voor het laatst in het openbaar gezien in 1964 in een documentaire over Churchill.

Cruisen

De Brit en de Griek leerden elkaar in 1956 kennen en raakten al snel bevriend. De voormalige Britse premier ging regelmatig op cruises op het jacht van Onassis. Het schilderij hing in een bar op het jacht, naast schilderijen van Vermeer, Gaugin en Pissarro. De bar was gedecoreerd met walvissentanden en stoelen bedekt met walvissenvoorhuid. Voor de veiligheid is de bar nagemaakt, maar er zijn geen echte walvissentanden of voorhuid voor gebruikt.

Het jacht werd na de dood van Onassis in 1975 door zijn dochter gedoneerd aan de Griekse overheid. De inrichting werd wel bewaard en ligt sindsdien in een opslagruimte. De familie Onassis vond het nu tijd om het doek van Churchill te doen overgaan op een volgende verzamelaar. Wie de koper van het doek is, heeft het veilinghuis niet bekendgemaakt.