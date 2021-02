’Brussel was gewoon te laat met aankoop vaccins’

Entertainment

Dolly Parton wacht nog even met coronavaccin: ’Wil niet voordringen’

Hoewel de 75-jarige Dolly Parton vanwege haar leeftijd recht heeft op het coronavaccin, wil de zangeres daar nog even mee wachten. Dat doet Parton om scheve gezichten te voorkomen, zo vertelde ze in een interview met The Associated Press.