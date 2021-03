5G-protest: jaar cel geëist voor in brand steken Limburgse zendmast

Vorig jaar zijn verspreid over het land tientallen zendmasten in brand gestoken. De brandstichtingen hadden mogelijk te maken met protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. Dit is de eerste keer dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen. De zaken van zes andere verdachten komen later dit voorjaar.

Politie en justitie hebben onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen de branden, maar die niet kunnen vinden. „Een overkoepelend netwerk of enige vorm van samenhang tussen de verschillende branden is niet vastgesteld”, aldus het OM.

Brandstichting Alblasserdam

In Alblasserdam is vrijdagmorgen om 04.30 nog een zendmast in brand gevlogen. Volgens de politie zou een nog onbekende dader de zendmast in brand hebben gestoken.

Bekijk ook: Opnieuw brand in zendmast in Gelderse Rijswijk

Bekijk ook: Verdachte aangehouden voor brand zendmast in Maasbree

Bewoners zouden een man met een rugzak hebben zien wegrennen, meldt Alblasserdams nieuws. Kort daarna kreeg de brandweer de melding van een buurtbewoner die vlammen zag bij de zendmast aan de Hooftmanlaan in Alblasserdam.

Het is niet de eerste keer dat er een zendmast in brand is gestoken. In eerdere gevallen gebeurde dit omdat de dader geloofde dat de 5G-straling van de zendmast de verspreiding van het ’coronavirus’ in de hand werkt.