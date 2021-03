Brand in zendmast Alblasserdam

Bewoners zouden een man met een rugzak hebben zien wegrennen, meldt Alblasserdams nieuws. Kort daarna kreeg de brandweer de melding van een buurtbewoner die vlammen zag bij de zendmast aan de Hooftmanlaan in Alblasserdam.

Het is niet de eerste keer dat er een zendmast in brand is gestoken. In eerdere gevallen gebeurde dit omdat de dader geloofde dat de 5G-straling van de zendmast de verspreiding van het coronavirus in de hand werkt.

