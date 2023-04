Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgen om online bedreigingen leerlingen: ’Doet een beetje denken aan de kogelbrief’

Door Emile Kossen

Drie scholen in Zaandam sloten eerder de deuren na een dreigmail die diverse leraren ontvingen. Ⓒ ANP / HH

De een na de andere school gaat dicht na online bedreigingen van leerlingen. Het is zo normaal geworden dat de meeste scholen een crisisplan hebben voor als het misgaat. „Een foto van een wapen sturen is een soort online versie van de kogelbrief, dat baart me wel zorgen”, zegt geweldexpert Arjan de Wolf.