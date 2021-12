Vrouw Macron zet juridische stappen na gerucht dat ze als man geboren zou zijn

Haar advocaat zegt tegen het Franse persbureau AFP dat Brigitte Macron „heeft besloten een procedure te starten”, zonder daarover in detail te treden. Ook haar echtgenoot heeft te maken gehad met nepnieuws. Toen hij in 2017 campagne voerde om president te worden, zag hij zich genoodzaakt berichten over zijn seksuele geaardheid tegen te spreken.

De 44-jarige Macron hoopt in april opnieuw te winnen bij de presidentsverkiezingen. De berichten over zijn vrouw leiden tot zorgen over desinformatie tijdens de komende verkiezingscampagne.