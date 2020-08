Honderden ouderen overleden door hittegolf

–

In totaal overleden 1307 mensen in verzorgings- en verpleeghuizen in de week van 10 tot 16 augustus. Dat zijn er ruim 350 meer dan in een normale zomerweek. Tijdens de hittegolf was het dagenlang meer dan 30 graden buiten, met uitschieters van ruim boven de 35 graden. Ook de nachten waren uitzonderlijk warm.

Volgens het CBS was er geen verhoging van de sterfte bij mensen jonger dan 50 jaar. Hoe ouder mensen zijn, hoe groter de extra sterfte was tijdens de hittegolf. ,,De toename van de sterfte hangt samen met de hoge temperatuur, de door het RIVM geregistreerde sterfte aan corona was laag’’, aldus de statistici.