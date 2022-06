Burgemeester Zierikzee over verwoestende tornado: ’Blijft open wond’

Negen gewonden, een dode en honderden beschadigde woningen. Dat zijn de kille getallen die overblijven na de razende wervelwind van maandagmiddag. Hoewel meteorologen het fenomeen als een ’zwakke tornado’ aanduiden, voelt dat niet zo in het stadje op Schouwen-Duiveland.

Van de gewonden ligt nog één iemand in het ziekenhuis, meldde Van der Hoek dinsdag. „De toestand van het slachtoffer is wel stabiel, dus we verwachten dat het aantal doden op een zal blijven staan.”

Elders onderdak

In totaal zijn er vierhonderd woningen die op schade worden onderzocht, stelt Van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland. „Ongeveer 150 tot tweehonderd woningen daarvan zijn zwaar beschadigd en tien woningen waren dusdanig beschadigd, dat er de afgelopen nacht niemand kon slapen.” Die bewoners kregen afgelopen nacht onderdak aangeboden in hotels in de omgeving, in het gemeentehuis of bij familie en vrienden.

Vijf van die woningen zijn inmiddels definitief onbewoonbaar verklaard, waardoor het volgens Van der Wel duidelijk is dat de bewoners daar ’de komende maanden’ in ieder geval niet terechtkunnen. Het gaat om de woningen langs de Calandweg, waarvan het dak eraf gerukt werd. „Voor hen zoeken we nu naar onderdak.”

De corporatie houdt er serieus rekening mee dat bij nog eens vijf woningen die conclusie moet worden getrokken. Om diefstal en plunderingen te voorkomen, zijn er bij de huizen hekken neergezet; deze worden ook permanent bewaakt.

Miljoenenschade

Van der Wel stelt evengoed dat de schade al met al nog te overzien is. „Eigenlijk is het wonderbaarlijk dat er maar een dodelijk slachtoffer is gevallen. Het had nog veel erger kunnen zijn.”

Burgemeester Van der Hoek kan nog niet zeggen hoe groot de totale financiële schade is. „Maar die loopt natuurlijk in de vele miljoenen.”

Ⓒ ANP/HH

Huurders die een inboedelverzekering hebben, hoeven zich financieel geen zorgen te maken, stelt Van der Wel. „Dan zijn de spullen binnen gedekt. Wij dekken de schade buiten. We gaan ook in gesprek met huurders die geen inboedelverzekering hebben.”

Veel emoties

Tegelijkertijd realiseert burgemeester Van der Hoek zich dat de tornado vooralsnog een open wond zal blijven in de gemeenschap. „De impact is groot en de verhalen van bewoners hebben mij geraakt. In eerste instantie is iedereen voor elkaar in de bres gesprongen. Hotels boden spontaan hun kamers aan en buren stonden voor elkaar klaar. Dat was een prachtige Zeeuwse nuchterheid: samen gaan we dit oppakken en herstellen.”

Maar tegelijkertijd roept dit ook veel emoties op, vervolgt Van der Hoek. „Er zijn bewoners die alles eerst stonden te filmen en op het allerlaatste moment nog konden ontsnappen. Ik hoorde verhalen van mensen die met vier treden tegelijk de trap af renden en nog maar net op tijd in de kelder konden schuilen.” Daarom heeft de gemeente slachtofferhulp aangeboden.

Ⓒ ANP/HH

Van der Hoek bestrijdt vooralsnog dat de gemeente zich beter had moeten voorbereiden op een dergelijke ramp. „Als zoiets in zo’n korte tijd in alle hevigheid losbarst, is het te laat om bewoners nog te waarschuwen. Meteorologen zijn het er ook over eens dat deze storm zeer uitzonderlijk was.” Hij wil niet reageren op de vraag of de gemeente Zierikzee op andere vlakken lessen heeft geleerd uit deze ramp. „Daarvoor is het nog te vroeg.”

Intussen zijn de bergingswerkzaamheden in volle gang in de Zeeuwse stad. Van der Hoek: „Er wordt nu hard gewerkt om alle dakpannen op te ruimen, terwijl er ook nog veel omgewaaide bomen zijn. Maar het mag duidelijk zijn dat het werk niet zomaar is afgerond.”