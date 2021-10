’Sywert schrapte tweets en teksten op website over accountant’

Dat merkte de Volkskrant op. Tot eind mei viel op de website te lezen dat er ’een audit van een onafhankelijke accountant in het kader van transparantie’ zou worden verricht. Die mededeling is later verwijderd.

De stichting had geen winstoogmerk, maar ondertussen hebben de oprichters tijdens de coronacrisis ook een commercieel bedrijf opgericht waarmee deals werden gemaakt met de overheid. Dat werpt ook vragen op over de stichting.

Een onafhankelijke check kan daarin het verschil maken, maar daarover is op meerdere plekken nu niets meer te lezen. Op de website stond eerst: ’De missie van onze stichting zullen we voortzetten en dat zal zoals we zijn begonnen op een non-profitbasis geschieden.’ En: ’Met financiële verantwoording.’ Nu staat er alleen nog: ’De missie van ons initiatief zullen we voortzetten.’

Tweets verwijderd

In interne stukken werd zelfs verwezen naar onafhankelijk toezicht van PwC en EY, twee grote consultancybedrijven. Maar die weten van niets en hebben nooit afspraken hierover gemaakt.

Ook tweets waarin Van Lienden verwijst naar het onafhankelijke toezicht (’wij vangen niets, en een accountant houdt daar toezicht op’) zijn volgens de Volkskrant eveneens verdwenen.

Forensisch onderzoek

Voorzitter van de stichting Bernd Damme wil niet aangeven of er nog een onafhankelijk onderzoek komt. Dat is overigens niet bij wet verplicht. Damme benadrukt wel dat de stichting meewerkt aan forensisch onderzoek van Deloitte in opdracht van het ministerie van VWS. Het ministerie meldt dat daarin enkel wordt gekeken naar de commerciële deal van 100,8 miljoen euro met de overheid.