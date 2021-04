Bewoners nieuwbouwwijk Assen willen geen aardgasloze proeftuin zijn

Premium Financieel

Koperprijs schiet door grens $10.000 op groeiend optimisme

De koperprijs is donderdag voor het eerst sinds 2011 door de grens van $10.000 per ton gegaan. Het metaal wordt vaak gezien als barometer van de economie, omdat het vrijwel overal in zit. Nu ’Dr. Copper’ zo sterk stijgt op de termijnmarkt voor aankopen die later geleverd worden, is de verwachting da...