Totale maansverduistering volgend weekend: wanneer, waar en hoe kijk je ernaar?

Komend weekend, in de nacht van zondag 15 mei op maandag 16 mei, krijgen we als het goed is een volledige maansverduistering te zien in aan de hemel. De maan zal dan door de schaduw van de aarde passeren en dat zorgt voor een spectaculair beeld.

Die volledige verduistering zal in verschillende fases gebeuren. De eerste is de penumbrale fase. In die fase worden bijna alle lichtstralen van de zon geblokkeerd, maar zijn er toch nog enkele die de maan bereiken. Dat begint om 03.32 uur maandagnacht, maar het gaat om een subtiel verduisterend effect dat gemakkelijk onopgemerkt voorbij kan gaan.

Daarna krijgen we de tweede fase. Daarin zie je de schaduw van de aarde passeren over het maanoppervlak. Dat begint om 04.28 uur en zet zich geleidelijk aan verder. Om 05.29 uur begint de volledig eclips. Als die eclips voltooid is, is het alsof de maan koperkleurig kleurt. Dat komt doordat de atmosfeer van de aarde een deel van het licht van de zon naar zich toe buigt. Het begin van einde, wanneer je de schaduw opnieuw ziet wegglijden van de maan, begint om 06.53 uur. En het einde van de eclips zal om 08.51 plaatsvinden. Maar het einde van die eclips zal in Nederland niet te zien zijn. Tegen dan zit de maan al onder de horizon. Het is daarom ook zeker geen slecht idee om een plekje te zoeken waar je een vrij zicht op de zuidwestelijke horizon hebt.

Het grote voordeel van een maansverduistering - in vergelijking met een zonsverduistering - is dat je daar met het blote oog naar mag kijken en geen speciaal brilletje nodig hebt. Wie wil kan een verrekijker gebruiken om nog een beter zicht te hebben, maar in principe is het niet nodig.

Wie maandagnacht de tijd niet heeft om op te staan, zal moeten wachten tot volgend jaar. De volgende volledige maansverduistering gaat door op 8 november 2022, maar zal waarschijnlijk hier niet te zien zijn. 25 oktober 2022 kan daarentegen wel interessant zijn. Dan kan je ook hier een gedeeltelijke maansverduistering zien. Anders is het wachten tot volgend jaar.