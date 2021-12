Italiaanse antivaxxer wil zich in neparm laten vaccineren

De kleur en de aanraking van de arm wekten argwaan van de gezondheidswerker, die hem vroeg de hele arm te laten zien. „Het incident grenst aan het belachelijke”, maar eigenlijk is het een „uiterst ernstige” en onacceptabele daad, aldus de autoriteiten.

De man van in de vijftig hoopte met de prik een coronacertificaat te kunnen krijgen. Hij was werkzaam in de gezondheidssector maar is geschorst omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen corona. De prik is verplicht voor al het zorgpersoneel. Tot nu toe was ook een negatieve test voldoende voor bijvoorbeeld een restaurantbezoek, maar vanaf 6 december moet je aantonen dat je bent ingeënt of genezen.