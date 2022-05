Brussel wil Europees patiëntendossier na ’succes’ QR-code

Met ’The European Health Data Space’ wil Brussel het voor artsen mogelijk maken om eenvoudig toegang te krijgen tot medische dossiers. Dat zou handig zijn voor als burgers tijdens een vakantie in een andere lidstaat plotseling in het ziekenhuis belanden of medicijnen vergeten mee te nemen. Europeanen zouden verder makkelijk toegang moeten krijgen tot hun medische gegevens.

Brussel wil de gezondheidsgegevens verder gebruiken in een tweede database voor onderzoekers, overheidsinstellingen en de industrie. Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) spreekt van een ’historische stap voorwaarts’ en verzekert dat deze partijen alleen toegang krijgen met een speciale vergunning. Ook mogen de gegevens alleen gebruikt worden voor speciale doeleinden, zoals de ontwikkeling van nieuwe vaccins of om betere besluiten te nemen op het gebied van volksgezondheid. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat zorgverzekeraars het gaan gebruiken om hun premies aan te passen.

Uitstel

In Nederland zorgden plannen voor een nationaal elektronisch patiëntendossier voor een jarenlange politieke klucht. Een eerste aanzet sneuvelde in 2011. Nu ligt een wetsvoorstel voor dat gegevensuitwisseling mogelijk moet maken, maar wel met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. De Kamer had eigenlijk al over dat wetsvoorstel moeten debatteren, maar minister Ernst Kuipers (VWS) vroeg onlangs om uitstel. Hij wilde het Europese voorstel afwachten, omdat dat vermoedelijk impact zal hebben op onze eigen wetgeving. Het kabinet neemt binnenkort een positie in over het Europese patiëntendossier, meldt een woordvoerder van VWS.

Opvallend is dat Brussel het zelfbenoemde succes met de digitale coronapas gebruikt als argument om verder te gaan met Europese digitalisering van de gezondheidszorg. Juist over de QR-code was in veel landen een stevig privacydebat.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten zich nog buigen over het plan. De twee databases, waar alle informatie uit 27 lidstaten met elkaar moeten worden verbonden, zou in 2025 moeten draaien. Of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag. De verwachting is dat er een flink debat zal oplaaien over privacy en cyberveiligheid.