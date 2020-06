Pioniers op vakantie: ’Je weet niet wat er gebeurt’

Nell Leegwater en Mirjam Jonker zijn op weg naar Lyon. Ⓒ Rias Immink

WEERT - We mogen weer de grens over sinds maandag, en het eerste ’vakantieweekend’ staat dan ook voor de deur. Toch zijn het vooral pioniers die nu afreizen naar de landen waar we weer welkom zijn, aldus de ANWB. Van een grote uittocht is geen sprake.