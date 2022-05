Partner filmt fatale sprong van Spaanse klif

Omstreeks 13:25 uur sprong hij van het hoogste punt van de klif, met de bedoeling om in zee te landen, maar hij leek de afstand verkeerd ingeschat te hebben. Hij sloeg direct tegen de rotsen aan en verdween vervolgens onder water. Vol in het zicht van enkele toeschouwers, inclusief zijn zoon en partner die aan het filmen was. In het filmpje, in handen van de website, zijn de geschokte reacties duidelijk te horen. Het drama zou zich hebben voltrokken in het zuidwestelijke deel van het eiland Malgrats.

De Guardia Civil heeft het lichaam gelokaliseerd en experts proberen het nu te bergen. De partner en de andere toeschouwers van het ongeluk krijgen slachtofferhulp. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was donderdagavond nog niets bekend over de kwestie, aldus een woordvoerster.