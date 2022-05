Ontsnapte bonobo zit weer veilig in verblijf in Planckendael

De bonobo, een mensaap, ontsnapte en klom in een boom in de buurt van zijn verblijf. Expeditie Bonobo is nog geen drie jaar open, maar het is een van de populairste plekken om te bezoeken in het Mechelse dierenpark.

Toen de bonobo uit zijn verblijf was ontsnapt activeerde Planckendael onmiddellijk het noodplan en begon men met de ontruiming van het park.

„Veiligheid is onze prioriteit. De verzorgers doen er alles aan om het dier opnieuw in zijn verblijf te krijgen”, klonk het. De meeste bezoekers waren kinderen die op een schoolreisje waren. Er werden flesjes water uitgedeeld.

Politie helpt bij evacuatie

Ook de politie kreeg een noodoproep uit Planckendael. „We zijn onmiddellijk met verschillende eenheden ter plaatse gegaan. Bij onze aankomst was de ontruiming van het park al volop bezig”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek.

Agenten hebben het personeel geholpen bezoekers naar buiten te begeleiden. „Een aantal mensen werd in veiligheid gebracht in een gebouw in het park. We hebben ze daar met onze voertuigen weggehaald”, legt de hoofdinspecteur uit. Hoeveel mensen er op het moment van de ontsnapping in het park waren, is nog niet duidelijk.

De verzorgers hebben de aap een banaan met verdovingsmiddel gegeven. Daarna was het afwachten tot het dier in slaap zou vallen. Rond 13.30 uur werd hij gevangen en terug naar zijn verblijf gebracht.