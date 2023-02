Premium Het beste van De Telegraaf

Poetsmiddel maakt plaats voor make-up, tattoo en seksspeeltje Uiterlijk centraal op Huishoudbeurs: ’Bij mij is ook niet alles echt’

Door Roy Klopper

Na twee jaar afwezigheid is de Huishoudbeurs terug. Ⓒ Jean-Pierre Jans

AMSTERDAM - Het wandelpad tussen de Amsterdam Rai en het naburige NS-station is komende week weer rolkoffer-allee. Na twee jaar afwezigheid is de Huishoudbeurs terug. Ruim 150.000 bezoekers worden tot en met vrijdag verwacht. In doorsnee spenderen ze 101 euro. Dit gaat zelden naar zwabbers, doch wordt eerder uitgegeven aan make-up, tattoos en seksspeeltjes. Of aan illegale rietjes.