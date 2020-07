Meisje na vlotdrama Almere in coma

„Het is nog heel spannend hoe het allemaal gaat lopen”, zo vertelt loco-burgemeester Maaike Veeningen aan Omroep Flevoland. „Ook wel zorgen. We hopen natuurlijk dat alles goed komt, maar dat is nog even afwachten.”

Het tweetal maakte deel uit van een groep van zes kinderen die op een vlot op het water waren. Ze trokken zichzelf met behulp van touwen van de ene naar de andere kant van de sloot. Op een gegeven moment sloeg het vlot om en kwamen de twee kinderen eronder terecht. Omstanders haalden de meisjes uit het water.

Bekijk ook: Twee kinderen uit sloot in Almere gered

„Het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is. We weten nog niet hoe het gebeurd is, daarvoor moeten we even het politieonderzoek afwachten”, aldus Veeningen. Het vlot is voor onderzoek uit het water gehaald. Een ander vlot in Almere dat op dezelfde wijze werkt, was al buiten gebruik, maar wordt ook onderzocht.